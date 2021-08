Sapevi di poter fare tutte queste cose con WhatsApp? Guida all’uso completo per ogni occasione (Di lunedì 2 agosto 2021) Pensi di conoscere a fondo WhatsApp? Ci sono delle funzioni utilissime che non hai mai utilizzato: questi trucchi ti faranno impazzire. WhatsApp (Adobe Stock)Stiamo parlando dell’App di messaggistica più utilizzata al mondo, scaricata da oltre 2 miliardi abitanti della Terra. Non ne possiamo fare a meno: ci permette di rimanere in contatto con persone che vivono anche lontano, in altri paesi, di scambiare foto, video e audio, ma anche di aumentare notevolmente la nostra produttività lavorativa grazie all’invio di documenti o di organizzare video conferenze a distanza. Quanto sia preziosa lo abbiamo ulteriormente scoperto ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Pensi di conoscere a fondo? Ci sono delle funzioni utilissime che non hai mai utilizzato: questi trucchi ti faranno impazzire.(Adobe Stock)Stiamo parlando dell’App di messaggistica più utilizzata al mondo, scaricata da oltre 2 miliardi abitanti della Terra. Non ne possiamoa meno: ci permette di rimanere in contatto con persone che vivono anche lontano, in altri paesi, di scambiare foto, video e audio, ma anche di aumentare notevolmente la nostra produttività lavorativa grazie all’invio di documenti o di organizzare video conferenze a distanza. Quanto sia preziosa lo abbiamo ulteriormente scoperto ...

Advertising

VietatoMorireE : Se inizio a parlarti di Francesco Motta, automaticamente vuol dire che ho raggiunto quel livello di confidenza tale… - ManuelF36504149 : @Miky77Coni @UAcanfora @fattoquotidiano Assolutamente smentito dai fatti, il vaccino NON impedisce di poter contagi… - TheGiornale_it : Fare una spesa zero-waste è una scelta sempre più diffusa ?? Ecco alcuni prodotti che forse non sapevi di poter acqu… - MellyTzn : #giochiolimpici #Swimming Ci siamo! È l'ultima la gara di Federica Pellegrini! Grazie per tutte le emozioni che c… - solojuventuss : Le persone che incontri sul tuo cammino ti lasciano sempre, chi più e chi meno, qualcosa di se. Sappi che se hai… -