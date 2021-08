Roma, i piromani colpiscono ancora: sei vetture a fuoco nella notte. Indaga la Scientifica (Di lunedì 2 agosto 2021) I residenti di piazza Bologna questa mattina si sono svegliati così: con auto e motorini distrutti dalle fiamme. A svegliare gli abitanti alle 4 del mattino è stato il forte boato delle macchine e l’odore di bruciato che ha appestato via Stamira all’incrocio con via Michele di Lando. L’allarme al NUE 112 è stato dato nell’immediato e sul posto sono così accorsi i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di San Lorenzo e gli gli agenti della Polizia Locale con il gruppo Sapienza. Piazza Bologna: 6 vetture bruciate nella notte. Indaga la Scientifica I Vigili ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) I residenti di piazza Bologna questa mattina si sono svegliati così: con auto e motorini distrutti dalle fiamme. A svegliare gli abitanti alle 4 del mattino è stato il forte boato delle macchine e l’odore di bruciato che ha appestato via Stamira all’incrocio con via Michele di Lando. L’allarme al NUE 112 è stato dato nell’immediato e sul posto sono così accorsi i Vigili del, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di San Lorenzo e gli gli agenti della Polizia Locale con il gruppo Sapienza. Piazza Bologna: 6bruciatelaI Vigili ...

