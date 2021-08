Riforma della giustizia, voto di fiducia alla Camera (Di lunedì 2 agosto 2021) Riforma della giustizia, in corso alla Camera la ‘chiama’ sul primo dei due voti di fiducia. Nel corso delle dichiarazioni di voto, rumorosa protesta dei deputati di ‘Alternativa c’è’ in Aula contro il ddl di Riforma del processo penale: il drappello di deputati di Ac ha esposto dei cartelli dove c’era scritto “Impunità di gregge” e “Cartabianca per i ladri”. “Il compromesso partorito in Cdm – ha affermato Francesco Forciniti – è un accordo al ribasso che non salva nulla anzi peggiora la situazione. La Riforma Cartabia fa schifo. Siete ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 agosto 2021), in corsola ‘chiama’ sul primo dei due voti di. Nel corso delle dichiarazioni di, rumorosa protesta dei deputati di ‘Alternativa c’è’ in Aula contro il ddl didel processo penale: il drappello di deputati di Ac ha esposto dei cartelli dove c’era scritto “Impunità di gregge” e “Cartabianca per i ladri”. “Il compromesso partorito in Cdm – ha affermato Francesco Forciniti – è un accordo al ribasso che non salva nulla anzi peggiora la situazione. LaCartabia fa schifo. Siete ...

