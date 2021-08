Problemi Instagram oggi, come risolvere l’errore “Riprova più tardi” (Di lunedì 2 agosto 2021) Instagram Down, o quasi, stasera 2 agosto 2021 sono tantissimi gli utenti del social network con Problemi. Dalle ore 22.30 circa di oggi, infatti, l’app di fotografia per smartphone di proprietà di Mark Zuckerberg è bloccata. Migliaia di utenti in tutto il mondo, provando a navigare all’interno dell’applicazione per smartphone Android e iOS si sono imbattuti nel messaggio di errore “Riprova più tardi”, un avviso accompagnato da una breve descrizione che invita i malcapitati a chiudere la piattaforma: “Limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni su Instagram per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021)Down, o quasi, stasera 2 agosto 2021 sono tantissimi gli utenti del social network con. Dalle ore 22.30 circa di, infatti, l’app di fotografia per smartphone di proprietà di Mark Zuckerberg è bloccata. Migliaia di utenti in tutto il mondo, provando a navigare all’interno dell’applicazione per smartphone Android e iOS si sono imbattuti nel messaggio di errore “più”, un avviso accompagnato da una breve descrizione che invita i malcapitati a chiudere la piattaforma: “Limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni super ...

