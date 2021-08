Niente più grandi navi a Venezia. Cgia avverte: 'Ristori insufficienti' (Di lunedì 2 agosto 2021) È in vigore ufficialmente, da inizio agosto, il divieto di transito alle grandi navi sopra le 25 mila tonnellate nel bacino di San Marco, come stabilito dal governo. Da ora in avanti si lavora alla ... Leggi su veneziatoday (Di lunedì 2 agosto 2021) È in vigore ufficialmente, da inizio agosto, il divieto di transito allesopra le 25 mila tonnellate nel bacino di San Marco, come stabilito dal governo. Da ora in avanti si lavora alla ...

Advertising

DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - davidefaraone : Il #greenpass è uno strumento di libertà e va sempre più di moda fra i giovani. Si dovrebbe poter accedere ovunque… - zaiapresidente : ? Federica Pellegrini è l’unica atleta per la quale il podio in finale non avrebbe aggiunto niente: nell’olimpo del… - Emanuele676 : @marcomaroni @gavinjones10 @giodiamanti Le stime di consegna le dà alle regioni alla fine del mese precedente, nien… - cosimo1313 : RT @vfeltri: La cosa più bella della vita è il sonno. Perché se sogni non é vero niente. -

Ultime Notizie dalla rete : Niente più Fermare il ladro con le freccette da pub (di Michele Serra) Niente a che vedere con il presunto Far West del quale parlano i giornali benpensanti: si tratta in ... che sfilano a passo di corsa tra due ali di folla terrorizzata, è uno dei momenti più suggestivi ...

Impresa Ferrari : argento a 30 anni Vanessa si era qualificata con il miglior punteggio - 14.166 - e ha subito dichiarato la strategia: "Fare al meglio quello che so fare, niente di più, neppure di meno". Detto e fatto, sulle notte di "...

Binance: niente più future e derivati per l'Italia Punto Informatico a che vedere con il presunto Far West del quale parlano i giornali benpensanti: si tratta in ... che sfilano a passo di corsa tra due ali di folla terrorizzata, è uno dei momentisuggestivi ...Vanessa si era qualificata con il miglior punteggio - 14.166 - e ha subito dichiarato la strategia: "Fare al meglio quello che so fare,di, neppure di meno". Detto e fatto, sulle notte di "...