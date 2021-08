Meneghin: «Perché serve il pass per assistere ad una partita e non per prendere la metro?» (Di lunedì 2 agosto 2021) Su La Verità un’intervista all’ex cestista Dino Meneghin. Parla dell’Italbasket ai quarti di finale. «Gli azzurri hanno dimostrato di essere un bel gruppo. Hanno forse pagato giovane età e poco tempo per allenarsi insieme, ma sono stati tutti responsabili, tutti portatori d’acqua. La vera scoperta è stato Simone Fontecchio, l’ho visto più pronto mentalmente, più tecnico e più deciso. Mi ha fatto impazzire anche Alessandro Paiola, Perché sembra una pallina da flipper, ha una vitalità pazzesca. È cresciuto molto pure Stefano Tonut, non per niente il miglior giocatore dello scorso campionato » . Oggi la pallacanestro vive un momento di crisi, a causa del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 agosto 2021) Su La Verità un’intervista all’ex cestista Dino. Parla dell’Italbasket ai quarti di finale. «Gli azzurri hanno dimostrato di essere un bel gruppo. Hanno forse pagato giovane età e poco tempo per allenarsi insieme, ma sono stati tutti responsabili, tutti portatori d’acqua. La vera scoperta è stato Simone Fontecchio, l’ho visto più pronto mentalmente, più tecnico e più deciso. Mi ha fatto impazzire anche Alessandro Paiola,sembra una pallina da flipper, ha una vitalità pazzesca. È cresciuto molto pure Stefano Tonut, non per niente il miglior giocatore dello scorso campionato » . Oggi la pallacanestro vive un momento di crisi, a causa del ...

