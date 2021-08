L’esperienza e la prudenza non bastano | Luca muore alle 5 del mattino Lei in coma | gravissima

Leggi su formatonews

(Di lunedì 2 agosto 2021) Incidente mortale nella notte a Pescara,Vignetti 30 anni, la ragazza 27 anni ora ricoverata in gravissime condizioni A Capegatti in provincia di Pescara un ragazzo di 30 anniVignetti è morto intorno5 deldel 31 Luglio in un incidente stradale mentre era con la sua fidanzata. La giovane è ora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale “Santo Spirito” a Pescara. Sono ancora da chiarire le cause e le dinamiche dell’incidente, dai primi rilievi è emerso che il giovane motociclista a bordo della sua Honda Hornet, ha perso il controllo della moto ...