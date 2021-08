Le ombre di via Poma. Trentuno anni di bugie, errori e depistaggi (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 7 agosto 1990 nel centro di Roma viene uccisa con 29 coltellate una ragazza di 20 anni: il suo nome è Simonetta Cesaroni. Il suo cadavere viene ritrovato nell’ufficio regionale di un ente morale, l’Associazione italiana alberghi per la gioventù che si trova in via Carlo Poma numero 2. Ufficio dove la ragazza lavorava da qualche mese. Dopo più di 30 anni il caso è ancora irrisolto. E gli errori, le bugie e i depistaggi che contraddistinguono tutta la vicenda hanno fatto del delitto di via Poma uno dei grandi misteri italiani del Dopoguerra. Con “Le ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Il 7 agosto 1990 nel centro di Roma viene uccisa con 29 coltellate una ragazza di 20: il suo nome è Simonetta Cesaroni. Il suo cadavere viene ritrovato nell’ufficio regionale di un ente morale, l’Associazione italiana alberghi per la gioventù che si trova in via Carlonumero 2. Ufficio dove la ragazza lavorava da qualche mese. Dopo più di 30il caso è ancora irrisolto. E gli, lee iche contraddistinguono tutta la vicenda hanno fatto del delitto di viauno dei grandi misteri italiani del Dopoguerra. Con “Le ...

Advertising

VittorioSgarbi : Eolico e forovoltaico, nel silenzio della politica, stanno distruggendo il Paesaggio siciliano. La cosiddetta “ener… - Alice70A : RT @adelestancati: Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre San Francesco d'Assisi #LaLuceDelSole #SalaLettura… - HuffPostItalia : Le ombre di via Poma. Trentuno anni di bugie, errori e depistaggi - RetwittL : RT @adelestancati: Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre San Francesco d'Assisi #LaLuceDelSole #SalaLettura… - RobertaVestri : RT @adelestancati: Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre San Francesco d'Assisi #LaLuceDelSole #SalaLettura… -