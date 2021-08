Infortunio Lozano | svelati i tempi di recupero | le condizioni

(Di lunedì 2 agosto 2021)è ancora alle prese con il suoma arrivano ididalla redazione di Radio Marte che annuncia degli aggiornamenti sul messicano. Ecco quanto emerso: "dovrebbe vedersi direttamente a Castel di Sangro: il calciatore dovrebbe raggiungere il resto della squadra in Abruzzo, dove effettuerà anche degli esami per accettare il pieno superamento del bruttorimediato alla testa nella partita contro Trinidad e Tobago. La sensazione è che non dovrebbero verificarsi problemi di sorta: le ultime indiscrezioni, infatti, ...

Napoli -, tempi di recupero svelati dalla redazione di Radio Marte che da aggiornamenti sul calciatore messicano.Hirvingha tenuto tutti in ansia dopo il bruttorimediato in nazionale. Il messicano è pronto a raggiungere i compagni per la seconda fase del ritiro a Castel Di Sangro . Spalletti non vede ...La redazione di Radio Marte ha rilasciato dichiarazioni circa i tempi di recupero di Hirving Lozano. Ecco quanto detto: ...Buone notizie per il Napoli, Lozano sta bene e sarà agli ordini di Luciano Spalletti nel ritiro di Castel Di Sangro.