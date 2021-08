(Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina ilCristoforosi è attivato, tramite l’ufficio legale dell’Ente, perre unall’autorità giudiziaria affinché vengano individuati e puniti i responsabili dei roghi divampati ieri pomeriggio lungo il prolungamento di via Zara (ex via Del Polverificio), provocando disagi ed esalazioni tossiche, avvertite da tutta la popolazione. “Ho il dovere di chiedere alle autorità competenti di intervenire con urgenza per tutelare la salute dei miei concittadini – ha dichiarato il– Non è possibile tollerare scempi ...

Advertising

anteprima24 : ** Incendi a #Scafati, il sindaco Salvati presenta esposto in Procura ** - occhio_notizie : Incendi ravvicinati, paura nel salernitano >>> -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Scafati

Fanpage.it

Allarme. Nel pomeriggio di ieri, un rogo di grosse dimensioni è divampato all'interno di una discarica abusiva presente, ormai da tempo, in via del Polverificio. I soccorsi In fiamme cumuli ...In provincia di Salerno, nel 2020, si sono registrati 984boschivi " di questi ben 838 su ... In pratica, nel solo 2020, è andato in fumo lo 0,74% del "verde" presente frae Sapri.StampaIncendio a Scafati, ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, nei pressi del Cavalcavia Longobardi. Il fumo nerissimo era visibile anche dall’autostrada A3, Napoli-Salerno. Secondo quanto riporta la ...Un incendio è avvenuto, di oggi 1 agosto, a Scafati nei pressi del Cavalcavia Longobardi. Discarica abusiva distrutta dalle fiamme ...