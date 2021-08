(Di lunedì 2 agosto 2021) Un migliaio di persone hanno partecipato stamattina aidi Giuseppe De, nella basilica di Sant’Andrea a Mantova. Tante persone si sono così radunate per rendere l’ultimo saluto al fautore della terapia del plasma iperimmune per la cura del Covid. LEGGI ANCHE L'eredità di De, alla faccia degli scettici: "La sua terapia col plasma può battere la variante Delta" Si è ucciso De, il paladino della cura al plasma osteggiato e deriso dal sistema Basilica strapiena per idi DeMolti sono arrivati da lontane città d’Italia per dare l’ultimo saluto ...

Advertising

SecolodItalia1 : “Grazie dottore”. Ai funerali di De Donno, tra la folla scene di commozione e di gratitudine (video)… - Riccardo957 : RT @anna11824: Grazie dottore! Che lassù tu abbia tutti i meriti che qui ti hanno negato, perché volevi salvarci! Speranza leggi e dimettit… - paolasoriani53 : @liliaragnar R.I.P. GRANDE PERSONA!!!! TI RICORDEREMO SEMPRE E PARLEREMO DI TE E DELLA TUA BRAVURA AI NOSTRI NIPOTI… - SF_RL_Featuring : L'eterno riposo dona a lui o Signore. Risplenda a lui la luce perpetua riposi in pace amen ??. Grazie Dottore!! - SF_RL_Featuring : @liliaragnar L'eterno riposo dona a lui o Signore. Risplenda a lui la luce perpetua riposi in pace amen ??. Grazie Dottore! -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie dottore

Il Secolo d'Italia

... ilLabate Demetrio Coordinatore ospedaliero per il trapianto di organi ed il... Tuttavia, un miracolo è potuto avvenire, anche e soprattuttoall'aiuto di questi angeli. Il ......e Gianluca Giannelli e organizzata da Alice nella Città in collaborazione con EUR SPA eal ... La sua l'ex fidanzata Samantha, bella e sensuale come poche, l'ha lasciato per un, ma lui non ...Importante donazione di strumentazione sanitaria per i servizi di emergenza di Cascia e Norcia dell'zienda Usl Umbria 2 effettuata tramite una raccolta di fondi dal club Lions Valnerina e dal comitato ...Ics Maugeri, grazie all’Associazione Filippo Astori, dona test antigenici a un orfanotrofio a rischio Coronavirus. La donazione organizzata in pochissimo tempo grazie a un tam tam solidale che ha vist ...