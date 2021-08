Gaffe di Convertini con Vito dell’Aquila: “Come sta il nonno?”, ma è morto e lo ha appena detto (Di lunedì 2 agosto 2021) Vito dell’Aquila ospite a Uno Weekend Sabato mattina, in un nuovo appuntamento di Uno Weekend il padrone di casa Beppe Convertini si è reso protagonista di una clamorosa Gaffe in diretta. Uno scivolone accaduto mentre il conduttore si trovava in compagnia di Vito dell’Aquila. Ricordiamo che lo sportivo è appena tornato nel nostro Paese dopo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 agosto 2021)ospite a Uno Weekend Sabato mattina, in un nuovo appuntamento di Uno Weekend il padrone di casa Beppesi è reso protagonista di una clamorosain diretta. Uno scivolone accaduto mentre il conduttore si trovava in compagnia di. Ricordiamo che lo sportivo ètornato nel nostro Paese dopo L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Clamorosa gaffe di Beppe Convertini: non può averlo detto davvero! - BaritaliaNews : Uno Weekend, Beppe Convertini fa una clamorosa gaffe e in studio cala il gelo, il web lo massacra 'ma a che pensavi… - infoitcultura : Uno Weekend, Beppe Convertini commette una gaffe con un ospite: gelo in studio - infoitcultura : Beppe Convertini gaffe Tokio 2020: si scusa in diretta - infoitcultura : “Come sta il nonno?”: che gaffe di Beppe Convertini durante Uno Weekend – VIDEO -