Fonseca, niente MLS: il portoghese ha le idee chiare sul futuro (Di lunedì 2 agosto 2021) . L'allenatore portoghese aspetta una chiamata in Europa Nonostante il forte interesse dell'Atlanta United nei suoi confronti, Paulo Fonseca ha deciso di rifiutare l'offerta del club americano. Per l'allenatore portoghese era già pronto un contratto di tre anni e mezzo ma la sua volontà ha fatto saltare tutto il banco. A riportarlo è Record, che spiega come il tecnico ex Roma aspetti una chiamata da un club che milita in Europa, magari nei top 5 campionati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

