Fedez | Lauro e Berti | “Mille” è triplo disco di platino

(Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “”, la canzone die Achillefeat. Orietta, ottiene oggi la certificazione didied è tra le canzoni più trasmesse in radio. Il singolo, prodotto da d.whale e attualmente al terzo posto della Top50 Italia di Spotify, ha già superato 85 milioni di stream audio/video, di cui 45 milioni dal video ufficiale, confermandosi come una delle canzoni più amate e ascoltate dell'estate. Il video di “”, di cui Giulio Rosati ha curato la regia per Maestro Production, riproduce lo scenario tipico di una ...

Si conferma al quinto posto Achille, al momento fuori con il tormentone 'Mille', confezionato insieme a, che infatti occupa il sesto posto, e Orietta Berti, che troviamo per la prima ...Makumba, il brano di Noemi feat. Carl Brave , è una delle sorprese di questa estate 2021 . Se, ad oggi, il tormentone (ufficiale?) di questi mesi è "Mille" di, Achillee Orietta Berti, in grado di restare al primo posto della classifica Fimi per cinque settimane di fila (fino a due settimane fa), Makumba sta ottenendo sempre più un meritato ...ROMA (ITALPRESS) – “Mille”, la canzone di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, ottiene oggi la certificazione di triplo disco di platino ed è tra le canzoni più trasmesse in radio. Il singolo, ...Secondo indiscrezioni la coppia, coach nella prima edizione del talent show di Rai1 per voci over 60, dovrebbe essere sostituita da Orietta Berti ...