Dove sei finita, America? (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella politica estera, gli sforzi riparatori della nuova Amministrazione di Joe Biden – l'Amministrazione post Caligola – rischiano di ridursi a questo: la posizione degli Stati Uniti nel mondo deve essere restaurata, ma non troppo. A volte, quando le persone parlano di tutti i danni cui Biden deve trovare un rimedio, consigliano di tornare al punto zero. Ma zero significa zero, e date le terrificanti condizioni economico-sociali che stiamo vivendo nessuno può proporre zero, ovvero un ritorno al 2016, come il vero obiettivo della propria agenda domestica. Nella politica economica e sociale dobbiamo essere ambiziosi, monumentali, trasformativi e dobbiamo tradurre l'umanità che professiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Dove sei Wuhan, torna l'incubo Covid: 7 nuovi positivi dopo un anno di assenza del virus Lo hanno reso noto le autorità del capoluogo dell'Hubei, dove per primo fu individuato il nuovo ... Tang e altri sei contatti stretti sono risultati positivi dopo il test. Sono poi stati inviati a un ...

Sanchez, 20 giorni per tornare Maravilla e prendersi l'Inter ... dove il Nino lavora insieme al connazionale Vidal, Lukaku, Vecino e Perisic. Inzaghi e il suo ... sei giorni dopo, a Monza contro la Dinamo Kiev).

Travolto da un ubriaco: ventenne muore nel Salento davanti al suo migliore amico La vittima, Matteo Cassola, modenese, stava percorrendo in bici la statale di Baia Verde. Cordoglio del Castelfranco basket e di dj Aniceto ...

