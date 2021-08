De Giovanni a Salerno. Sui cori contro Napoli disse: “Senso di inferiorità” (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Eccolo: lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, alle ore 19.30 di mercoledì 4 agosto, sarà nel quadriportico del Duomo di Salerno in chiusura della VII edizione di ‘SaleNoir Festival – Le notti di Barilario’. ‘Interrogato’ dalla professoressa Pina Masturzo, parlerà del suo fortunato ultimo romanzo ambientato ai Quartieri Spagnoli. De Giovanni, nel popolo dei “non alfabetizzati” salernitani, è però noto non per i suoi romanzi – che pur ardentemente volendo, nessuno degli analfabetizzati riesce a leggere – quanto per il racconto (a loro fatto dagli ‘alfabetizzati’) del suo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Eccolo: lo scrittore napoletano Maurizio De, alle ore 19.30 di mercoledì 4 agosto, sarà nel quadriportico del Duomo diin chiusura della VII edizione di ‘SaleNoir Festival – Le notti di Barilario’. ‘Interrogato’ dalla professoressa Pina Masturzo, parlerà del suo fortunato ultimo romanzo ambientato ai Quartieri Spagnoli. De, nel popolo dei “non alfabetizzati” salernitani, è però noto non per i suoi romanzi – che pur ardentemente volendo, nessuno degli analfabetizzati riesce a leggere – quanto per il racconto (a loro fatto dagli ‘alfabetizzati’) del suo ...

Advertising

anteprima24 : ** De Giovanni a #Salerno. Sui i cori contro Napoli disse: 'Senso di inferiorità' ** - Giusepp65177349 : RT @BarbaraRaval: Il dott. Giuseppe Gigantino, cardiologo c/o l'ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona iscritto all' Albo Provincial… - CovelliJose : RT @BarbaraRaval: Il dott. Giuseppe Gigantino, cardiologo c/o l'ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona iscritto all' Albo Provincial… - ingiro_concerti : 05/08/2021 - Ludovico Einaudi - San Giovanni a Piro (Salerno) - EloisaMarimonti : RT @BarbaraRaval: Il dott. Giuseppe Gigantino, cardiologo c/o l'ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona iscritto all' Albo Provincial… -