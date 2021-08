Champions League, sorteggiati i playoff dall’urna di Nyon (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono andati in scena in queste ore i sorteggi dei playoff. Ecco gli accoppiamenti decisi dall’urna di Nyon I playoff di Champions League sono stati ufficialmente sorteggiati quest’oggi. Le gare di andata si giocheranno il 17 e 18 agosto, mentre i ritorni una settimana dopo, il 24 e 25: Percorso campioniSalisburgo (Austria) – Brøndby (Danimarca)Cluj (Romania) / Young Boys (Svizzera) – Ferencváros (Ungheria) / Slavia Praga (Repubblica Ceca)Malmö (Svezia) / Rangers (Scozia) – Olympiacos (Grecia) / Ludogorets (Bulgaria)Stella Rossa (Serbia) / Sheriff (Moldavia) – Dinamo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono andati in scena in queste ore i sorteggi dei. Ecco gli accoppiamenti decisididisono stati ufficialmentequest’oggi. Le gare di andata si giocheranno il 17 e 18 agosto, mentre i ritorni una settimana dopo, il 24 e 25: Percorso campioniSalisburgo (Austria) – Brøndby (Danimarca)Cluj (Romania) / Young Boys (Svizzera) – Ferencváros (Ungheria) / Slavia Praga (Repubblica Ceca)Malmö (Svezia) / Rangers (Scozia) – Olympiacos (Grecia) / Ludogorets (Bulgaria)Stella Rossa (Serbia) / Sheriff (Moldavia) – Dinamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Sorteggio spareggi UEFA Champions League Corpo articolo Il sorteggio degli spareggi di UEFA Champions League è stato trasmesso in diretta streaming lunedì 2 agosto dalla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Le 12 squadre sono state abbinate in sei sfide, che assegneranno gli ultimi ...

Sorteggio spareggi UEFA Champions League | UEFA Champions League UEFA.com SORTEGGIO SPAREGGI EUROPA LEAGUE IN DIRETTA/ Video streaming tv: si comincia! Sorteggio spareggi Europa League in diretta, video streaming tv: sta per iniziare in questi minuti l'estrazione delle squadre del torno ...

Champions League 2021/2022: i pronostici sulle partite del 3 agosto Champions League 2021/2022, sette partite inaugurano l'andata del terzo turno preliminare: notizie, statistiche e pronostici.

