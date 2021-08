Champions League 2021/2022, andata terzo turno preliminare: programma, date e orari (Di lunedì 2 agosto 2021) Tutto pronto per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League 2021/2022. Si parte da martedì 3 agosto e le squadre in gara sono pronte a giocarsi il posto nei playoff, col sogno della fase a gironi ancora vivo. Ostacolo Sparta Praga per il Monaco mentre lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi se la vedrà contro il Genk. Mercoledì 4 agosto sarà poi il turno del Benfica che se la vedrà contro lo Spartak Mosca. programma Martedì 3 agosto Ore 19:00, Sparta Praga-Monaco Ore 19:00, Malmo-Rangers Ore 20:00, Genk-Shakhtar ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Tutto pronto per l’deldi. Si parte da martedì 3 agosto e le squadre in gara sono pronte a giocarsi il posto nei playoff, col sogno della fase a gironi ancora vivo. Ostacolo Sparta Praga per il Monaco mentre lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi se la vedrà contro il Genk. Mercoledì 4 agosto sarà poi ildel Benfica che se la vedrà contro lo Spartak Mosca.Martedì 3 agosto Ore 19:00, Sparta Praga-Monaco Ore 19:00, Malmo-Rangers Ore 20:00, Genk-Shakhtar ...

Advertising

MarcoM267 : RT @AcmDuivel: È in Champions League il Milan e ce lo porta Franck Kessiè. A 79 punti è il 79 che timbra. Doppietta dell'ivoriano, 2-0 per… - ilveggente_it : ?? ?? Ecco i #pronostici sulle partite del 3 agosto di #ChampionsLeague 2021/2022, Ecco cosa abbiamo pensato per vo… - Muttley97888293 : RT @UmbertoF97: La Juve con 1/4 del culo di Hamilton alzava 5 Champions League con Allegri - IronmikBW : RT @UmbertoF97: La Juve con 1/4 del culo di Hamilton alzava 5 Champions League con Allegri - Fra_VFC : RT @AcmDuivel: È in Champions League il Milan e ce lo porta Franck Kessiè. A 79 punti è il 79 che timbra. Doppietta dell'ivoriano, 2-0 per… -