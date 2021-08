Calciomercato Atalanta | Romero verso l’addio | intesa trovata col Tottenham

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - Gazzetta_it : #Koopmeiners chiama Roma e Atalanta - DiMarzio : #Atalanta, nuovi contatti con il #Tottenham per #Romero. Il club inglese offre più di 50 milioni e vuole velocizzar… - miguel100292 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - kvudinh : RT @DiMarzio: #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Corriere dello Sport

Gollini ha lasciato l'per il Tottenham, Musso ha preso il suo posto a Bergamo, mentre l'Udinese ha sostituito l'argentino con Silvestri , autore di due grandi stagioni a Verona sponda Hellas.Commenta per primo In serie B la Reggina aspetta l'attaccante Di Carmine (Verona) e non molla Adjapong (Sassuolo): piacciono pure Eddie Salcedo (Inter) e Bryan Cabezas ().Dall’Inghilterra, Sky Sports UK parla dell’olandese come prima scelta della Dea Sven Botman sta attirando le attenzioni di diversi club inglesi (West Ham, City e United). L’olandese del Lille però, se ..."Come ho detto è una situazione stressante, ma riesco ad essere abbastanza calmo, anche perché sono in una situazione di lusso".