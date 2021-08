Bollo auto, prende il via la cancellazione degli arretrati (Di lunedì 2 agosto 2021) Le pendenze fiscali condonate dal decreto sostegni comprendono anche il Bollo auto. In Lombardia rimborso 2020 per alcune categorie Il decreto Sostegni ha scelto le fasce contributive che possono accedere alla cancellazione delle cartelle esattoriali in un solo colpo. Riguarda i contribuenti con pendenze fiscali relative alle cartelle 2000-2010, con un tetto massimo di reddito L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 2 agosto 2021) Le pendenze fiscali condonate dal decreto sostegni comprendono anche il. In Lombardia rimborso 2020 per alcune categorie Il decreto Sostegni ha scelto le fasce contributive che possono accedere alladelle cartelle esattoriali in un solo colpo. Riguarda i contribuenti con pendenze fiscali relative alle cartelle 2000-2010, con un tetto massimo di reddito L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Motor1italia : Bollo auto, come funziona davvero la cancellazione dell'arretrato - marteblog : La terza, la quarta dose... Diventerà annuale come il bollo per l'auto ma coi risvolti della mancata revisione. La scienza...del marketing. - OzLayla : @honeycreambaba @Riccardo_Tim @valentina_mulas e cmq la differenza fra qui in uk e italy è come viene erogato il su… - Salvato92608539 : Stamattina mi sono alzato incazzato:Draghi abolisce il bollo auto; presumo che tutti gli Italiani abbiano una ferra… - infoiteconomia : Bollo auto, si va verso la cancellazione: cosa sta succedendo -