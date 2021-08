Ahmed Abdelwahed: il romano protagonista dei 3.000 siepi (Di lunedì 2 agosto 2021) Lunedì 2 agosto italiani ancora protagonisti in una finale olimpica di atletica leggera, si tratta di Ala Zoghlami e soprattutto di Ahmed Abdelwahed qualificati per la gara dei 3000 siepi. Foto InstagramAlle 14.15, ora italiana, di lunedì 2 agosto 2021 l’atletica leggera italiana sarà di nuovo protagonista, dopo i trionfi di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, di una finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta dei 3000 siepi una disciplina durissima dove l’Italia non è mai andata a medaglia ma dove ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Ricordiamo l’oro Mondiale di Roma 1987 di Francesco ... Leggi su ck12 (Di lunedì 2 agosto 2021) Lunedì 2 agosto italiani ancora protagonisti in una finale olimpica di atletica leggera, si tratta di Ala Zoghlami e soprattutto diqualificati per la gara dei 3000. Foto InstagramAlle 14.15, ora italiana, di lunedì 2 agosto 2021 l’atletica leggera italiana sarà di nuovo, dopo i trionfi di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, di una finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta dei 3000una disciplina durissima dove l’Italia non è mai andata a medaglia ma dove ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Ricordiamo l’oro Mondiale di Roma 1987 di Francesco ...

