A luglio immatricolazioni auto in calo

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili comunica che a luglio sono state immatricolate 110.292 autovetture a fronte di 136.768 immatricolazioni nello stesso mese dell'anno precedente, con una diminuzione del 19,36%. I trasferimenti di proprietà sono stati invece 313.150 a fronte di 273.622 passaggi registrati a luglio 2020, con un aumento di più del 14%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 423.442, ha interessato per il 26,05% vetture nuove e per il 73,95% vetture usate. Prosegue il declino delle autovetture diesel e benzina, la cui fetta di mercato si ...

