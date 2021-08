Ufficiale | Aquila Montevarchi | arriva Rinaldi in prestito dal Parma

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Aquila Montevarchi, dal Parma ecco Filippo Rinaldi - ParmaLiveTweet : UFFICIALE: Rinaldi in prestito all'Aquila Montevarchi - sassuolonews : Alessandro Mercati dal Sassuolo all'Aquila Montevarchi: è ufficiale - NewsTuttoC : UFFICIALE - Aquila Montevarchi, dal Sassuolo arriva in prestito Mercati - NotiziarioC : UFFICIALE: L'Aquila, arriva un esterno alto classe 1999 -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Aquila

L' Amen Scuola Basket Arezzo comunica il secondo ingaggioin vista del Campionato di Serie C Gold, la società amaranto ha concluso la trattativa che ...nel settore giovanile dell'Trento ...... a pochi chilometri da Pescocostanzo (L'), come sede dell'incontro. Iscriviti al nostro gruppo FacebookisNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre ...L’Aquila Montevarchi è lieta di comunicare l’acquisizione, a titolo temporaneo dal Parma delle prestazioni sportive del Portiere Filippo Rinaldi. Rinaldi classe 2002 ...Fino al 4 l’isolamento, poi i tamponi di controllo e dopo 5 giorni gli allenamenti. Quasi fatta per il portiere Rinaldi dal Parma, 19 anni ...