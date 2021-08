Tokyo 2020 | Meraviglioso Gianmarco Tamberi | oro nel salto in alto!

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… - Eurosport_IT : BUONGIORNO ITALIA ?????? Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi conquistano uno splendido bronzo nella 4x100 misti… - s0fi_25 : RT @Eurosport_IT: Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi | #Italia… - repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Gianmarco Tamberi e il qatariota Barshim sono medaglia d'oro ex aequo nel salto in alto alle Olimpiadi di. I due hanno concluso la gara a pari merito a 2.37 con lo stesso numero di errori complessivi e di fronte al giudice di gara hanno optato per il pari merito.Un infortunio troppo grave, quello riportato dal cavallo svizzero Jet Set a . L'animale, cavalcato da Robin Godel nella specialità del cross country, è stato abbattuto dopo aver riportato la rottura ...Vittoria convincente dell'italvolley maschile a Tokyo 2020 che, asfaltando il Venezuela per 3-0, ha chiuso il girone A piazzandosi al secondo posto e accedendo così ai quarti di finale. Partita ben co ...Vota! Tokyo 2020: la fidentina Fantini in finale di lancio del martello. L’Italia mette un’altra delle sue donne in finale: si tratta di Sara Fantini, non ancora 24enne parmig ...