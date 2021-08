Marcell Jacobs ci porta nuovamente sul tetto d’Europa: fa la storia con il record nei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) Ci stiamo prendendo gusto, dobbiamo ammetterlo. L’Italia è nuovamente sul tetto d’Europa, stavolta nell’atletica leggera. Dopo il trionfo dei Maneskin ad Eurovision con ‘Zitti e buoni’ in barba alle polemiche strumentali su presunta cocaina sui tavolini. LEGGI ANCHE => L’Italia all’Eurovision, i tre trionfi: la Cinquetti nel 1964, di Cutugno nel 1990 e dei Maneskin nel 2021 Dopo il trionfo dell’Italia del calcio all’Europeo 2020 con tanto di trionfo contro i padroni di casa dell’Inghilterra. E’ il momento di celebrare Marcell Jacobs, atleta classe ’94 nato a El Paso (in Texas) ma ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 1 agosto 2021) Ci stiamo prendendo gusto, dobbiamo ammetterlo. L’Italia èsul, stavolta nell’atletica leggera. Dopo il trionfo dei Maneskin ad Eurovision con ‘Zitti e buoni’ in barba alle polemiche strumentali su presunta cocaina sui tavolini. LEGGI ANCHE => L’Italia all’Eurovision, i tre trionfi: la Cinquetti nel 1964, di Cutugno nel 1990 e dei Maneskin nel 2021 Dopo il trionfo dell’Italia del calcio all’Europeo 2020 con tanto di trionfo contro i padroni di casa dell’Inghilterra. E’ il momento di celebrare, atleta classe ’94 nato a El Paso (in Texas) ma ...

Advertising

ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - Coninews : MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ?? Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass pe… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - nonnarita50 : RT @ItaliaTeam_it: PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam | #St… - _Alessio_88 : In 9.84 io non riesco neanche a pensare e questo mi corre 100 metri, Marcell Jacobs sei un grande -