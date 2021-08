L'eccesso di compromesso (Di domenica 1 agosto 2021) C'è un sottile rischio che si profila all'orizzonte del governo, un eccesso che potrebbe appannare l'immagine di Mario Draghi: . Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 agosto 2021) C'è un sottile rischio che si profila all'orizzonte del governo, unche potrebbe appannare l'immagine di Mario Draghi: .

Ultime Notizie dalla rete : eccesso compromesso L'eccesso di compromesso C'è un sottile rischio che si profila all'orizzonte del governo, un eccesso che potrebbe appannare l'immagine di Mario Draghi: l'eccesso di compromesso. Ne abbiamo avuto un esempio limpido in questi giorni con la riforma della giustizia, certamente un primo passo per sistemare la madre di tutti i problemi del nostro Paese e un ...

Quanta confusione nei partiti: si salvano solo Mattarella e Draghi. Così le riforme non si realizzano Caro direttore, siamo combinati abbastanza male. I tre obiettivi fondamentali su cui si basa il presente e il futuro dell’Italia, cioè ...

