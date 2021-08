La scuola non deve essere riformata, deve uscire dalla nebbia. Lettera (Di domenica 1 agosto 2021) Inviato da Enrico Maranzana - Il ministro dell’istruzione Bianchi: “E’ tempo di fare una riforma della scuola e non ho paura di usare questa parola”. Un’intenzione che mal si concilia con quanto affermava Cicerone: Historia magistra vitae. Sono più di cinquant’anni che il legislatore ha operato per piegare le scuole alla cultura sistemica, senza riuscirci. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 1 agosto 2021) Inviato da Enrico Maranzana - Il ministro dell’istruzione Bianchi: “E’ tempo di fare una riforma dellae non ho paura di usare questa parola”. Un’intenzione che mal si concilia con quanto affermava Cicerone: Historia magistra vitae. Sono più di cinquant’anni che il legislatore ha operato per piegare le scuole alla cultura sistemica, senza riuscirci. L'articolo .

