La riforma della giustizia all’esame della Camera (Di domenica 1 agosto 2021) La riforma della giustizia, licenziata venerdì dalla Commissione giustizia, è arrivata a Montecitorio. Il dibattitto su due maxi-emendamenti al provvedimento è stato preceduto dal voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Pregiudiziali che sono state bocciate dall’aula con 357 voti contrari e 48 favorevoli. L’intenzione del governo di chiedere il voto di fiducia già in serata, da votare domani. Martedì il via libera finale al provvedimento. Sono in tutto 41 i deputati del Movimento5 stelle che non hanno partecipato al voto, senza essere in missione, sulle questioni ... Leggi su cityroma (Di domenica 1 agosto 2021) La, licenziata venerdì dalla Commissione, è arrivata a Montecitorio. Il dibattitto su due maxi-emendamenti al provvedimento è stato preceduto dal voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Pregiudiziali che sono state bocciate dall’aula con 357 voti contrari e 48 favorevoli. L’intenzione del governo di chiedere il voto di fiducia già in serata, da votare domani. Martedì il via libera finale al provvedimento. Sono in tutto 41 i deputati del Movimento5 stelle che non hanno partecipato al voto, senza essere in missione, sulle questioni ...

