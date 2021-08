Jacobs batte il record europeo nei 100 metri. Ed è finale

(Di domenica 1 agosto 2021) Per la prima volta un italiano correrà ladei 100alle Olimpiadi. L’azzurro Marcellè infatti qualificato alladei 100alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con 9?84,. Delusione invece per Filippo Tortu, che non farà laolimpica dei 100piani. Allo Stadio Olimpico di Tokyo, l’azzurro ha chiuso la seconda semidelle tre semifinali al settimo posto con il tempo di 10?16. Passano direttamente ini primi due di ogni ...

