Immigrazione | i numeri sono in espansione anche lungo la rotta balcanica

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 1 agosto 2021) “Per quanto riguarda il fenomeno dell’inla. In Friuli Venezia Giulia, prendendo in considerazione l’arco temporale che va dall’1 gennaio al 10 maggio, stiamo registrando un aumento che si attesta attorno al 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020”. Il dato è stato comunicato dall’assessore alle Politiche dell’, Pierpaolo Roberti, durante la riunione della Commissione Sicurezza della Conferenza delle Regioni che si è tenuta in videoconferenza. “Essendo ...