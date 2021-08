Fiamme in un campo a Ostia: visibile fitta colonna di fumo nero (Di domenica 1 agosto 2021) Attimi di paura oggi ad Ostia a causa di un incendio divampato in via Giuseppe Micali, in zona Stagni. Le Fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio intorno alle 13.30 in un campo. L’incendio ha dato luogo ad una folta e ben visibile colonna di fumo nero. A dare l’allarme la Protezione Civile, subito intervenuta per mettere in sicurezza l’area e domare le Fiamme. Foto dal gruppo Fb ‘Ostia Informa’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Attimi di paura oggi ada causa di un incendio divampato in via Giuseppe Micali, in zona Stagni. Lesi sono sviluppate nel primo pomeriggio intorno alle 13.30 in un. L’incendio ha dato luogo ad una folta e bendi. A dare l’allarme la Protezione Civile, subito intervenuta per mettere in sicurezza l’area e domare le. Foto dal gruppo Fb ‘Informa’ su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Fiamme in un campo a Ostia: visibile fitta colonna di fumo nero - ItsCazzimmosa : @heyyouitsbi Fiamme nel campo Rom - vivere_sardegna : Incendio in campo nomadi Sassari, rifiuti in fiamme - MarcellaOnnis : RT @VITAnonprofit: #VITAaSud La #Sardegna distrutta dagli incendi, parlano i volontari - CDNewsCalabria : Calabria in fiamme: 35 incendi attivi, 8 mezzi aerei e 200 uomini in campo -