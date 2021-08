F1, GP Ungheria 2021, Sainz: “Dobbiamo continuare a migliorarci, peccato per Leclerc” (Di domenica 1 agosto 2021) “Nella prima parte di stagione sono stato molto veloce, mi sono trovato bene con la monoposto e con la squadra. Purtroppo non abbiamo ancora fatto weekend puliti. Anche oggi, se Leclerc non fosse uscito al primo giro, si poteva lottare per vittoria. Dobbiamo continuare a migliorarci“. Così Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport, dopo il quarto posto nel GP di Ungheria 2021. “Per difendermi da Lewis mi sono mancate le gomme. Nel finale mi ha fatto spingere molto e ho consumato sia le gomme che la benzina. Inoltre Ricciardo non ci ha dato una mano all’ultima curva con quel ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Nella prima parte di stagione sono stato molto veloce, mi sono trovato bene con la monoposto e con la squadra. Purtroppo non abbiamo ancora fatto weekend puliti. Anche oggi, senon fosse uscito al primo giro, si poteva lottare per vittoria.“. Così Carlosai microfoni di Sky Sport, dopo il quarto posto nel GP di. “Per difendermi da Lewis mi sono mancate le gomme. Nel finale mi ha fatto spingere molto e ho consumato sia le gomme che la benzina. Inoltre Ricciardo non ci ha dato una mano all’ultima curva con quel ...

