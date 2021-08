Da Figliuolo 20 mila fiale, a Moncalieri chiude l’hub (Di domenica 1 agosto 2021) Un hub in meno per i vaccini. Ad agosto, infatti, chiude quello allestito al Castello di Moncalieri: inizialmente per immunizzare i militari dell’Arma, e poi aperto a tutta la popolazione. A ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 1 agosto 2021) Un hub in meno per i vaccini. Ad agosto, infatti,quello allestito al Castello di: inizialmente per immunizzare i militari dell’Arma, e poi aperto a tutta la popolazione. A ... sul sito.

Advertising

scuroscuroscuro : RT @Alberto_Cirio: ????Il generale Figliuolo ha accolto la mia richiesta concedendoci 20 mila dosi in più sulla fornitura di agosto. Vogliamo… - Philo1936 : RT @impercezione: A Moncalieri chiude un hub per mancanza di dosi - impercezione : A Moncalieri chiude un hub per mancanza di dosi - StampaTorino : Da Figliuolo 20 mila fiale, a Moncalieri chiude l’hub - adrianogasti : RT @Alberto_Cirio: ????Il generale Figliuolo ha accolto la mia richiesta concedendoci 20 mila dosi in più sulla fornitura di agosto. Vogliamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo mila Vaccini, Figliuolo: 'Dosi aggiuntive Pfizer, campagna procede' ...alle 500 mila somministrazioni al giorno e potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer, a partire dalla terza settimana di agosto'. Così il generale Francesco Figliuolo, ...

Figliuolo: 'Campagna vaccinale procede spedita, ottenute dosi aggiuntive' Questo quanto ha dichiarato dal generale e commissario per l'emergenza Covid Figliuolo. "La campagna vaccinale procede con una media superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno e potrà contare ...

Da Figliuolo 20 mila fiale, a Moncalieri chiude l’hub La Stampa Vaccini, Figliuolo: “Dosi aggiuntive Pfizer, campagna procede” Stampa“La campagna vaccinale procede con continuità, con una media superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno e potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer, a partire ...

Figliuolo: “Campagna vaccinale procede spedita, ottenute dosi aggiuntive” “La campagna vaccinale procede con una media superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno e potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer, a partire dalla terza settimana ...

...alle 500somministrazioni al giorno e potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer, a partire dalla terza settimana di agosto'. Così il generale Francesco, ...Questo quanto ha dichiarato dal generale e commissario per l'emergenza Covid. "La campagna vaccinale procede con una media superiore alle 500somministrazioni al giorno e potrà contare ...Stampa“La campagna vaccinale procede con continuità, con una media superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno e potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer, a partire ...“La campagna vaccinale procede con una media superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno e potrà contare sulla disponibilità di ulteriori dosi di vaccino Pfizer, a partire dalla terza settimana ...