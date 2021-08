Che orrore le minacce di morte a Licia Ronzulli (Di domenica 1 agosto 2021) Ne ho parlato anche ieri, ma torno a parlare del Covid, perché leggo che la Senatrice Licia Ronzulli, parlamentare di Forza Italia, è stata minacciata pesantemente perché ha detto, in una trasmissione televisiva, che si dovrà arrivare ad un certo punto all'obbligo della vaccinazione. Mi chiedo: ma si può minacciare di morte qualcuno perché esprime una propria opinione? Mi auguro che la Senatrice si sia ripresa dallo spavento e che, comunque, quanto da lei detto in televisione abbia convinto qualcuno a vaccinarsi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Ne ho parlato anche ieri, ma torno a parlare del Covid, perché leggo che la Senatrice, parlamentare di Forza Italia, è stata minacciata pesantemente perché ha detto, in una trasmissione televisiva, che si dovrà arrivare ad un certo punto all'obbligo della vaccinazione. Mi chiedo: ma si può minacciare diqualcuno perché esprime una propria opinione? Mi auguro che la Senatrice si sia ripresa dallo spavento e che, comunque, quanto da lei detto in televisione abbia convinto qualcuno a vaccinarsi.

Advertising

TeresaBellanova : Ha ragione Liliana #Segre definendo folle chi accosta i #vaccini alle persecuzioni della Shoa. Per chi come lei ha… - IleniaGiagnoni : RT @j_gufo: A chi ritiene che #redditodicittadinanza sia uno stipendio per i fannulloni auguro un solo giorno da ultimo, escluso dal mondo… - 1giuspe : RT @j_gufo: A chi ritiene che #redditodicittadinanza sia uno stipendio per i fannulloni auguro un solo giorno da ultimo, escluso dal mondo… - liliumsdaughter : non importa quanti anni hai se ti credi figa a scrivere alle persone di morire, hai un vero problema. dietro a un p… - mariasole813 : @NicolettaMilett ...è chiaro che ci spero anche io che abbia un qualche effetto, almeno sulle opinioni della perso… -

Ultime Notizie dalla rete : Che orrore Successo ed emozioni alla presentazione del volume di Fiano 'il profumo di mio padre' ...si capiva come spiegare a parole tanta crudeltà e orrore, o forse c'era ancora troppa paura. Related Posts Chiusura tribunali, l'avvocato Braghini invia lettera… 41 minuti fa Una storia che lo ...

Italian Horror Story ...Ma anche il vitto riservava sorprese da film dell'orrore. Così scriveva a inizio '800 l'americano Washington Irving di una locanda di Terracina in un'area infestata dai banditi: "C'era un piatto che ...

Che orrore le minacce di morte a Licia Ronzulli LiberoQuotidiano.it Orrore a Imola, violenta e mette incinta la figlia di 15 anni IMOLA – Orrore ad Imola dove un orco, più volte ha abusato sessualmente della sua stessa figlia di 15 anni. Per questo motivo, l’uomo, un pachistano regolarmente residente in Italia dal 2009, è stato ...

Riscoperte. I libri ritrovati di Isaac B. Singer Accanto ai più celebri racconti, lo scrittore compose anche narrazioni più ampie: come il romanzo corale “Ombre sullo Hudson”, uno dei suoi capolavori, ora tradotto in italiano ...

...si capiva come spiegare a parole tanta crudeltà e, o forse c'era ancora troppa paura. Related Posts Chiusura tribunali, l'avvocato Braghini invia lettera… 41 minuti fa Una storialo ......Ma anche il vitto riservava sorprese da film dell'. Così scriveva a inizio '800 l'americano Washington Irving di una locanda di Terracina in un'area infestata dai banditi: "C'era un piatto...IMOLA – Orrore ad Imola dove un orco, più volte ha abusato sessualmente della sua stessa figlia di 15 anni. Per questo motivo, l’uomo, un pachistano regolarmente residente in Italia dal 2009, è stato ...Accanto ai più celebri racconti, lo scrittore compose anche narrazioni più ampie: come il romanzo corale “Ombre sullo Hudson”, uno dei suoi capolavori, ora tradotto in italiano ...