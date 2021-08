Advertising

Giorno_Mantova : Centinaia di mantovani per l'addio a De Donno, sperimentatore del plasma iperimmune -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaia mantovani

IL GIORNO

Mantova, 1 agosto 2021 - E' iniziato il lungo addio di Mantova a Giuseppe de Donno , il medico 54enne, ex primario di pneumologia divenuto famoso per la sua sperimentazione sul plasma iperimmune ......di porsi questa domanda su un governo che ha tentato fino all'ultimo di mandare al macero...inglesi hanno ridotto l'impatto anche col tracing (800 mila test al giorno) di Alessandro...Mantova, 1 agosto 2021 - E' iniziato il lungo addio di Mantova a Giuseppe de Donno, il medico 54enne, ex primario di pneumologia divenuto famoso per la sua sperimentazione sul plasma iperimmune nella ...«È venuta a darci una mano - dice Verra - Questa è una buona occasione per intercettare la gente» Centinaia di persone si sono riunite in piazza Castello per protestare contro il green pass. E c'è Ita ...