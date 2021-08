Calciomercato Sampdoria, in Premier tutti pazzi per Damsgaard (Di domenica 1 agosto 2021) Calciomercato Sampdoria, nuove sirene dall’Inghilterra per Mikkel Damsgaard: le ultime sulla situazione Un intreccio di mercato nella Premier League potrebbe avere risvolti anche per la Sampdoria, a quanto riporta La Repubblica. Il tesoretto che l’Aston Villa potrebbe ricevere dal Manchester City per Grealish, più di 100 milioni di euro, potrebbe essere reinvestito. Uno dei giocatori più ambiti nel massimo campionato inglese è proprio Mikkel Damsgaard per il quale Massimo Ferrero chiede almeno 30 millioni di euro. Briciole per l’Aston Villa dovesse andare in porto l’operazione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021), nuove sirene dall’Inghilterra per Mikkel: le ultime sulla situazione Un intreccio di mercato nellaLeague potrebbe avere risvolti anche per la, a quanto riporta La Repubblica. Il tesoretto che l’Aston Villa potrebbe ricevere dal Manchester City per Grealish, più di 100 milioni di euro, potrebbe essere reinvestito. Uno dei giocatori più ambiti nel massimo campionato inglese è proprio Mikkelper il quale Massimo Ferrero chiede almeno 30 millioni di euro. Briciole per l’Aston Villa dovesse andare in porto l’operazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Kessie non si ferma mai, niente ferie extra: da Tokyo subito in Italia, per la preparazione e il rinnovo con il Milan ... che da Tokyo rientra subito a Milano per iniziare così la preparazione a Milanello agli ordini di Pioli e farsi trovare pronto per l'esordio in campionato contro la Sampdoria (lunedì 23 agosto). ...

Sampdoria, il punto a metà mercato ...che la quasi totalità dei nodi (in entrata) verrà sciolta solo negli ultimi giorni di calciomercato ... vediamo dunque di fare il punto in casa Sampdoria , dove " stante anche il ritardato arrivo di ...

