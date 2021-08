Calciomercato Napoli, Tutino più vicino al Parma (Di domenica 1 agosto 2021) Calciomercato Napoli, si tratta per la cessione dell’attaccante agli emiliani. Ecco a che punto è la situazione Calciomercato Napoli – Parma vicino ad un altro acquisto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club emiliano avrebbe raggiunto l’intesa per un contratto quadriennale con Gennaro Tutino, attaccante che ha fatto ritorno al Napoli dopo il prestito alla Salernitana. Manca ancora l’accordo con il club, con i partenopei che chiedono 10 milioni di euro per il cartellino, ma l’intesa potrebbe essere raggiunta sui 6/7 milioni più bonus. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021), si tratta per la cessione dell’attaccante agli emiliani. Ecco a che punto è la situazionead un altro acquisto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club emiliano avrebbe raggiunto l’intesa per un contratto quadriennale con Gennaro, attaccante che ha fatto ritorno aldopo il prestito alla Salernitana. Manca ancora l’accordo con il club, con i partenopei che chiedono 10 milioni di euro per il cartellino, ma l’intesa potrebbe essere raggiunta sui 6/7 milioni più bonus. ...

