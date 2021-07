Tokyo 2020 | Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l' oro

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Atletica, Thompson regina dei 100 con il record olimpico: poi Fraser-Pryce e Jackson, e' tripletta Giamaica - Silvia_Mio86 : RT @repubblica: Atletica, Thompson regina dei 100 con il record olimpico: poi Fraser-Pryce e Jackson, e' tripletta Giamaica -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

, Jacobs fa il record italiano sui 100 metri. 'Non me l'aspettavo' Marcell Jacobs staordinario. Il fuoriclasse italiano fa il nuovo record italiano sui 100 metri in 9'94 e vince facilmente ...L'azzurro correrà nella terza semifinale delle Olimpiadi diin programma alle ore 19,31 locali (le 12,31 in Italia). Si qualificano per la finale, sempre di domani (ore 21,50 locali, le 14,50 ...Nuove emozioni azzurre ai Giochi olimpici di Tokyo. Daisy Osakue prende per sé la scena, conquistando la finale del lancio del disco ed eguagliando il primato italiano assoluto, ...Stampa “Grazie Rossella. Abbiamo tifato e sperato fino all’ultimo assalto. Tu e le tue compagne avreste senza dubbio meritato il podio. La tua rimonta, nonostante il verdetto finale, è stata entusiasm ...