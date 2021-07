Superlega | Tebas | «Juve | Real e Barcellona come suore della carità»

(Di sabato 31 luglio 2021) Javier, presidenteLiga, ha commentato gli ultimi sviluppi relativi alla: ecco le sue dichiarazioni La vicendacontinua a far discutere. Il presidenteLiga Javierha commentato con durezza gli ultimi sviluppi. Le dichiarazioni riprese da ilposticipo. «È lo stesso giudice di sempre. Si è già pronunciato prima e mi stupirei se avesse cambiato idea. Quello che sta accadendo in quel tribunale mi sembra uno scherzo. Poi non capisco il comportamento di questi tre club. Parlano di fare tutto insieme, mi sembrano le...

'Se non ci saranno cessioni - ha detto- , sarà impossibile per il Barca rispettare il nuovo ... aggiungendo debiti ad altri debiti, salvo poi invocare unaper cercare di salvare la ...è fra i più convinti nemici dellama non è certo un amico del 'calcio del popolo', come dimostrano o suoi rapporti con Relevent Sport e i tentativi di portare a giocare negli Usa ...Il presidente della Liga Javier Tebas ha commentato gli ultimi sviluppi della vicenda Superlega. Le durissime dichiarazioni «È lo stesso giudice di sempre. Si è già pronunciato prima e mi stupirei se ...Javier Tebas, presidente della Liga, ha commentato gli ultimi sviluppi relativi alla Superlega: ecco le sue dichiarazioni La vicenda Superlega continua a far discutere. Il presidente della Liga Javier ...