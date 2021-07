Napoli | Osimhen show all’Allianz Arena | Bayern Monaco battuto 3-0

Advertising

glooit : Napoli show all’Allianz Arena, Bayern Monaco battuto 3-0: Osimhen fa esultare Spalletti leggi su Gloo… - EmanueleFire : RT @RaffaeleDeSa: Un grande #Napoli travolge 3-0 il Bayern nella prima amichevole di lusso. Eccezionale la prova degli azzurri, trascinati… - WAIK0922 : RT @GoalItalia: Grande vittoria per il #Napoli, trascinato da un super #Osimhen ?? Battuto il #BayernMonaco 0-3 ?? - CalcioNapoli24 : - LuigiLiccardo6 : RT @FrancescoRoma78: Le seconde linee (con qualche titolare) del #Napoli strapazzano le seconde linee (con qualche titolare) del #BayernMon… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen

Corriere dello Sport

... Zedadka e Zielinski 72' ALTRO GOL DEL: ancora! Secondo gol in due minuti per il nigeriano, ancora in rete con un diagonale rasoterra su assist di Ounas 70' GOL DEL! ...40' Grande azione delche culmina con un colpo di testa didi poco alto sopra la traversa. 36' Buona giocata di Malcuit per l'acrobazia di Elmas che trova le braccia di Ulreich. 28' ...Il Bayern Monaco sfida il Napoli in Germania in amichevole: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.La sfida tra Bayern Monaco e Napoli termina 0-3 grazie a Victor Osimhen e Zinédine Machach. Il Napoli batte il Bayern Monaco in trasferta: l'amichevole ...