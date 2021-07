Mourinho contro Fortnite | «I giocatori restano svegli tutta la notte a giocare a questa stronzata»

(Di sabato 31 luglio 2021) Non usa mezzi terminiquando, sui canali social della Roma, risponde alle domande dei tifosi. Una domanda riguarda il videogiocoche spopola tra i ragazzini e anche tra i calciatori a quanto pare.? Un incubo. Istannola. E il giorno dopo magari c’è la partita. Il Corriere dello Sport riporta la dichiarazione e la commenta così: Lo Special One non gradisce molto il videogioco durante i ritiri o nei momenti chiave della stagione, perché ...

... la forza di volontà, che hanno consentito ai giallorossi di tenere bottauna formazione ben più avanti nella preparazione atletica. Con il Sivigliaproverà ancora i titolari che ha, ...... perla distorsione al ginocchio rimediato da Villar non ci voleva, tanto più che oggi (alle 18.30 italiane) la Roma sarà impegnata nell'amichevoleil Siviglia dell'ex d.s. Monchi. ...Jordan Veretout si sta riprendendo ma non si è ancora del tutto ripreso (di fatto è fermo dal 29 aprile); Gonzalo Villar ha rimediato in allenamento una brutta distorsione al ...Lo Special One ha già perso Gonzalo Villar per un trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro. Nella seconda amichevole in terra portoghese, dopo la sfida col Porto terminata 1-1 (con Small ...