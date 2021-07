Lupo - Nicolai perfetti Out Carambula - Rossi e Menegatti - Orsi Toth

(Di sabato 31 luglio 2021) Avanzano solo i vicecampioni olimpici in carica, per l'Italia del beach volley che saluta le altre due coppie. Paoloe Danielehanno battuto anche i polacchi Kantor - ...

Eurosport_IT : ?? Volevamo solo informarvi che Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno fatto il punto del torneo Olimpico di beach volle… - Coninews : Inarrestabiliiiiii! Paolo Nicolai e Daniele Lupo battono la coppia polacca Kantor-Losiak conquistando il terzo suc… - ItaliaTeam_it : ?? TRE SU TRE Terza vittoria per Daniele Lupo e Paolo Nicolai nel beach volley, sconfitti 2-1 i polacchi Kantor-Los…

Avanzano solo i vicecampioni olimpici in carica, per l'Italia del beach volley che saluta le altre due coppie. Paoloe Danielehanno battuto anche i polacchi Kantor - Losiak 2 - 1 sotto gli occhi del presidente del CIO ...... poi da domani si comincerà a fare molto sul serio con gli ottavi di finale, con la coppia italiana di punta che sarà naturalmente quella formata da Danielee Paolo, che già sono stati ...Gli azzurri chiudono primi e conosceranno oggi alle 11.30 italiane i loro avversari, dopo il sorteggio tra le seconde. Eliminate Menegatti–Orsi, sconfitte dalle cubane Lidy-Leila 0-2 (16-21, 16-21), e ...Buon inizio per l'atletica, brutta sconfitta per la spada maschile, bene volley maschile e beach volley con Lupo/Nicolai ...