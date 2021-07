L’oriente a pezzi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 31 luglio 2021) Vip non basta. Almeno in Thailandia. Devi essere un Vvip, una very very important person. Non uno semplicemente famoso, o ricco, non un phu yai, un appartenente alle classi superiori: nelle società così stratificate ognuno (salvo uno) ha un “superiore”. Devi essere qualcuno, magari sconosciuto, ma che abbia molto potere, appartenga all’aristocrazia, a una famiglia d’alto rango, o che abbia molto, ma molto denaro. Meglio se tutte queste cose assieme. Questo complesso rapporto, basato sul principio del pii-nong, maggiore-minore, che riguarda l’età, il ruolo familiare, lo status professionale, economico, sociale, culturale, la suddivisione tra phrai, il popolo dei poveri, e ammart, ...