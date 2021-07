L’hanno stuprata in cinque | un incubo durato tutta la notte Una vicenda orribile | ecco dove

Leggi su viaggiarealverde

(Di sabato 31 luglio 2021) È di queste ore la notizia dell’emissione di misure cautelari emesse nei confronti diragazzi, tutti italiani in un’età compresa tra i 20 e i 23 anni, accusati di uno stupro di gruppo ai danni di una minorenne avvenuto il 18 maggio scorso a Suzzara, in provincia di Mantova. La testimonianza Le indagini sarebbero partite il 1 giugno a seguito della testimonianza della ragazza originaria pare di Cremona, che affermava di essere stata violentata due settimane prima durante una festa in una casa privata a Suzzara. Specifica Meteoweek: lo scorso 2 giugno al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, accompagnata da sua madre, è giunta la 16enne che aveva ...