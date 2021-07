L’Atalanta ufficializza Lovato e lui ringrazia: “Un onore essere qui” (Di sabato 31 luglio 2021) Bergamo. Matteo Lovato è ufficialmente un nuovo giocatore delL’Atalanta: è stata la stessa società nerazzurra ad annunciare sul sito ufficiale l’acquisto a titolo definitivo dell’ex centrale dell’Hellas Verona. “Nato a Monselice il 14 febbraio 2000, Matteo è un difensore centrale che nell’ultima stagione si è si è segnalato come uno dei migliori giovani del campionato di Serie A, mettendosi in luce con la maglia del Verona – lo presenta L’Atalanta -. Calcisticamente è cresciuto nel Padova con cui, dopo un’esperienza anche nelle giovanili del Genoa, ha fatto il suo esordio in prima squadra nella stagione 2019-2020 in Serie C. Nonostante la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 31 luglio 2021) Bergamo. Matteoè ufficialmente un nuovo giocatore del: è stata la stessa società nerazzurra ad annunciare sul sito ufficiale l’acquisto a titolo definitivo dell’ex centrale dell’Hellas Verona. “Nato a Monselice il 14 febbraio 2000, Matteo è un difensore centrale che nell’ultima stagione si è si è segnalato come uno dei migliori giovani del campionato di Serie A, mettendosi in luce con la maglia del Verona – lo presenta-. Calcisticamente è cresciuto nel Padova con cui, dopo un’esperienza anche nelle giovanili del Genoa, ha fatto il suo esordio in prima squadra nella stagione 2019-2020 in Serie C. Nonostante la ...

