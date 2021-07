La Germania contro i no - vax: stop ai tamponi gratis per i non vaccinati (Di sabato 31 luglio 2021) Misure restrittive nei confronti dei non vaccinati in Germania. Il sistema sanitario del Paese infatti non offrirà più tamponi gratuiti ai non vaccinati, in un ulteriore tentativo per convincere gli ... Leggi su globalist (Di sabato 31 luglio 2021) Misure restrittive nei confronti dei nonin. Il sistema sanitario del Paese infatti non offrirà piùgratuiti ai non, in un ulteriore tentativo per convincere gli ...

