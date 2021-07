Joaquin Phoenix chiede di liberare i due orsi che hanno ispirato Koda | Portateli nella natura

Leggi su movieplayer

(Di sabato 31 luglio 2021)ha scritto una lettera a un ranch in Floridando dii dueche, fratello orso e di trasferirli in un rifugio in mezzo allaè un attore attivista e impegnato nel sociale come pochi altri. Per questo motivo, il protagonista di Joker ha scritto una lettera a un ranch in Floridando dii duecheil film d'animazione ...