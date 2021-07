J-Ax, lo sfogo contro gli hater: “Fatevi sotto, io non ho paura!” (Di sabato 31 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. J-Ax, dopo le dichiarazioni su Eric Clapton, si sfoga su Internet e se la prende con tutti quegli hater che gli dicono che è un venduto In queste ore, il rapper J-Ax è incontenibile. Dopo le accuse ad Eric Clapton, il quale ha detto che non suonerà dove è richiesta la vaccinazione, il cantante se l’è presa Leggi su youmovies (Di sabato 31 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. J-Ax, dopo le dichiarazioni su Eric Clapton, si sfoga su Internet e se la prende con tutti quegliche gli dicono che è un venduto In queste ore, il rapper J-Ax è incontenibile. Dopo le accuse ad Eric Clapton, il quale ha detto che non suonerà dove è richiesta la vaccinazione, il cantante se l’è presa

