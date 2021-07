GP Ungheria, Qualifiche: doppietta Mercedes con Hamilton in pole (Di sabato 31 luglio 2021) Sono terminate, da poco, le tre prove che (Q1, Q2 e Q3) che hanno scritto la griglia di partenza del Gran Premio magiaro che correrà ad Hungaroring nella giornata di domani. Il GP Ungheria ha archiviato le Qualifiche di questo sabato sentenziando, nella storia di questo weekend, chi partirà dalla piazzola migliore. La pole position è andata a Lewis Hamilton su Mercedes (centouno in carriera), mentre hanno chiuso il podio virtuale Valtteri Bottas sempre su Mercedes e Max Verstappen su Red Bull. Charles Leclerc è terminato settimo a pochi decimi dal quarto posto, mentre Carlos Sainz si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Sono terminate, da poco, le tre prove che (Q1, Q2 e Q3) che hanno scritto la griglia di partenza del Gran Premio magiaro che correrà ad Hungaroring nella giornata di domani. Il GPha archiviato ledi questo sabato sentenziando, nella storia di questo weekend, chi partirà dalla piazzola migliore. Laposition è andata a Lewissu(centouno in carriera), mentre hanno chiuso il podio virtuale Valtteri Bottas sempre sue Max Verstappen su Red Bull. Charles Leclerc è terminato settimo a pochi decimi dal quarto posto, mentre Carlos Sainz si è ...

