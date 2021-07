Gp Ungheria, Hamilton in pole davanti a Bottas e Verstappen (Di sabato 31 luglio 2021) Lewis Hamlton conquista la pole position del Gp d’Ungheria. L’inglese della Mercedes gira in 1’15?419 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’15?734) e le due Red Bull dell’olandese Max Verstappen (1’15?840) e del messicano Sergio Perez (1’16?421). Quinto tempo per il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly (1’16?483) che si lascia alle spalle la McLaren dell’inglese Lando Norris (1’16?489) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’16?496). Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 31 luglio 2021) Lewis Hamlton conquista laposition del Gp d’. L’inglese della Mercedes gira in 1’15?419 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri(1’15?734) e le due Red Bull dell’olandese Max(1’15?840) e del messicano Sergio Perez (1’16?421). Quinto tempo per il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly (1’16?483) che si lascia alle spalle la McLaren dell’inglese Lando Norris (1’16?489) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’16?496). Funweek.

